«ПСЖ» не продвинулся в переговорах с Мбаппе

Конфликт между Килианом Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» по-прежнему не исчерпан до конца.

24-летний форвард вернулся на поле и успел открыть счёт своим забитым мячам в новом сезоне, однако его будущее остаётся неопределённым. Руководство «ПСЖ» пытается убедить Мбаппе отказаться от идеи перехода в мадридский «Реал» следующим летом на правах свободного агента, но игрок пока не намерен продлевать контракт.

По информации журналиста Санти Ауны, переговоры между парижским клубом и звёздным футболистом так и не продвинулись по сей день. Не исключено, что «Реал» всё же попробует приобрести звёздного француза в последние дни трансферного окна.