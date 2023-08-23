Окружение Фати настаивает на уходе игрока из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати всё ещё может сменить клуб до закрытия трансферного окна.

Слухи связывают 20-летнего игрока с возможным переходом в один из клубов Английской премьер-лиги. По данным журналиста Адриана Санчеса, несмотря на желание самого Фати остаться в «Барселоне» и продолжить бороться за место в основном составе, окружение форварда настаивает на уходе. Каталонский клуб может рассмотреть продажу испанца, чтобы осуществить новые подписания.

Контракт Ансу Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл на поле лишь 33 минуты, выйдя на замену в обоих матчах двух стартовых турах Ла Лиги.