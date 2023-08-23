Анчелотти: «Игра Беллингема не должна удивлять тех, кто его знал»

Рулевой мадридского «Реала» высказался о выступлении Джуда Беллингема в двух стартовых матчах за команду.

20-летний футболист, в июле перешедший из дортмундской «Боруссии», отметился забитым мячом в дебютной официальной встрече за «сливочных» против «Атлетика» Бильбао, а в матче второго тура Ла Лиги дважды поразил ворота «Альмерии» и однажды ассистировал Винисиусу Жуниору.

Перформанс англичанина произвёл впечатления на любителей футбола в Испании, однако, по словам Анчелотти, в этом нет сенсации: «Та игра, которую сейчас показывает Джуд в «Реале», не должна удивлять людей, знавших о нём ранее», – цитирует Madrid Zone итальянского тренера.