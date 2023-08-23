На официальном сайте испанской Ла Лиги в разделе команды «Реал Сосьедад» появился профиль полузащитника Арсена Захаряна. 20-летний российский футболист перебрался в клуб из Сан-Себастьяна из московского «Динамо». Захарян подписал трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года.

В профиле Захаряна пока нет полной информации – только номер и дата рождения.

Ранее в «Реал Сосьедаде» сообщали, что клуб работает над тем, чтобы Захарян имел возможность дебютировать в Ла Лиге в ближайшем матче против «Лас-Пальмаса». Команды сыграют в пятницу, 25 августа.