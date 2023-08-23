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«Барселона» планирует объявить о продлении контракта тер Штегена в ближайшее время слухи

23 Августа 2023 • 21:14 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.08 18:30

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген согласовал с клубом новый контракт.

Как уже сообщалось, немецкий футболист готов поставить подпись под долгосрочным договором, предусматривающим сокращение зарплаты. Согласно сведениям El Partidazo de COPE, в «Барселоне» намерены в ближайшее время объявить о подписании нового контракта с 31-летним вратарём. Сделать это планируется до закрытия текущего трансферного окна.

Марк-Андре тер Штеген перебрался в каталонский клуб в 2014 году из мёнхенгладбахской «Боруссии». Текущий договор игрока действует до окончания сезона-2024/25.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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