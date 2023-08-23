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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус может оказаться в Саудовской Аравии в следующем сезоне слухи

23 Августа 2023 • 20:53 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
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25.08 22:30

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор, вероятно, получит сверхвыгодное предложение из Саудовской Аравии.

Текущее трансферное окно ещё не закрылось, однако как утверждает журналист Руди Галетти, Саудовский инвестиционный фонд уже планирует громкие сделки на следующий сезон. По данным источника, в качестве одной из потенциальных целей определён звёздный игрок «Реала» Винисиус. Условия возможного будущего подписания бразильца уже изучаются.

Трансферная стоимость Винисиуса Жуниора оценивается экспертами портала Transfermarkt в 150 млн евро. В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл в двух матчах «Реала» в рамках Ла Лиги, отметившись одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор трансферы футбола - лето 2024
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