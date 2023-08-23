Лахтер: «Захарян — просто парень, который умеет играть в футбол»

Футбольный агент Деннис Лахтер высказался о переходе российского полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Захарян — не звезда, просто парень, который умеет играть в футбол. Никакого супербабла «Сосьедад» за Захаряна не платил. Они заплатили те деньги, которыми готовы были рисковать», — приводит слова Лахтера «РБ Спорт».

По мнению агента, Захаряна не будут ставить в состав только из-за того, что за него заплатили 12 миллионов евро, ему необходимо все брать в свои руки, иначе он окажется в ситуации, как у Миранчука в «Аталанте».

Напомним, 20-летний Захарян подписал контракт с «Реал Сосьедадом» на шесть лет. Сумма отступных, по данным СМИ, составляет 75 миллионов евро.