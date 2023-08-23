Широков: Дай бог, чтобы Захарян раскрылся в «Реал Сосьедаде»

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Дай бог, чтобы Арсен там раскрылся. Видел его потенциал, он высок — точно так же, как и у Кости Тюкавина», — заявил экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, если футболисты намерены развиваться в европейских клубах, то им не нужно использовать академии своих клубов в качестве трамплина.

Напомним, что Арсен Захарян стал новичком «Реал Сосьедада», перейдя из столичного «Динамо» за 12 миллионов евро. В составе «бело-голубых» полузащитник выступал с 2020 по 2023 год, проведя во всех турнирах 89 матчей и забив 19 голов.