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Широков: Дай бог, чтобы Захарян раскрылся в «Реал Сосьедаде»

23 Августа 2023 • 19:18 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
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25.08 20:30

Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Дай бог, чтобы Арсен там раскрылся. Видел его потенциал, он высок — точно так же, как и у Кости Тюкавина», — заявил экс-полузащитник «Зенита», ЦСКА и «Спартака», чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, если футболисты намерены развиваться в европейских клубах, то им не нужно использовать академии своих клубов в качестве трамплина.

Напомним, что Арсен Захарян стал новичком «Реал Сосьедада», перейдя из столичного «Динамо» за 12 миллионов евро. В составе «бело-голубых» полузащитник выступал с 2020 по 2023 год, проведя во всех турнирах 89 матчей и забив 19 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Роман Широков Арсен Захарян
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