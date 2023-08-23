Агент Осмайича прокомментировал интерес от ЦСКА

Игорь Глушевич, представитель защитинка испанского «Кадиса» Милутина Осмайича, прокомментировал слухи об интересе столичного ЦСКА.

«Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию», — заявил агент футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам представителя черногорского игрока, для начала переговоров нужно, чтобы руководство «армейцев» сделало более крупное предложение.

Напомним, что Осмайич выступает за «Кадис» с 2021 года, проведя прошлый сезон на правах аренды за португальскую «Визелу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в два миллиона евро.