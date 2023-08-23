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Чемпионат Испании. Ла Лига

Агент Осмайича прокомментировал интерес от ЦСКА

23 Августа 2023 • 18:55 Комментировать
Кадис
...
Альмерия
26.08 18:30

Игорь Глушевич, представитель защитинка испанского «Кадиса» Милутина Осмайича, прокомментировал слухи об интересе столичного ЦСКА.

«Да, действительно, «Кадис» отклонил предложение ЦСКА. Не знаю, захочет ли игрок переезжать в Россию», — заявил агент футболиста в интервью «Спорт-Экспрессу». По словам представителя черногорского игрока, для начала переговоров нужно, чтобы руководство «армейцев» сделало более крупное предложение.

Напомним, что Осмайич выступает за «Кадис» с 2021 года, проведя прошлый сезон на правах аренды за португальскую «Визелу». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в два миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кадис Игорь Глушевич Милутин Осмайич
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