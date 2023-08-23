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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» проведёт переговоры с агентом Фати

23 Августа 2023 • 17:09 Комментировать

Учитывая неблагоприятную финансовую ситуацию, «Барселона» стремится расстаться с форвардом Ансу Фати до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, сам 20-летний футболист настроен остаться на «Камп Ноу» и бороться за место в составе. Как следствие, ситуация зашла в тупик.

По данным испанского издания Sport, «Барселона» собирается провести переговоры с агентом Фати – с Жорже Мендешем. Стороны обсудят будущее футболиста в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что интерес к Ансу Фати проявляют клубы из Английской премьер-лиги. Портал transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Названо условие ухода Фати в клуб АПЛ

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жорже Мендеш Ансу Фати трансферы футбола - лето 2023
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