«Барселона» проведёт переговоры с агентом Фати

Учитывая неблагоприятную финансовую ситуацию, «Барселона» стремится расстаться с форвардом Ансу Фати до закрытия летнего трансферного окна. Впрочем, сам 20-летний футболист настроен остаться на «Камп Ноу» и бороться за место в составе. Как следствие, ситуация зашла в тупик.

По данным испанского издания Sport, «Барселона» собирается провести переговоры с агентом Фати – с Жорже Мендешем. Стороны обсудят будущее футболиста в сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что интерес к Ансу Фати проявляют клубы из Английской премьер-лиги. Портал transfermarkt оценивает игрока в 35 миллионов евро.

Названо условие ухода Фати в клуб АПЛ