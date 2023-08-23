​«Барселона» отшила претендентов на Абде

Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули не покинет клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонцы не изменили свою позицию по этому футболисту, несмотря на предложения от других клубов.

Отмечается, что «Барселона» получила запросы по трансферу Абде от более чем четырёх клубов. Все они услышали отказ, поскольку главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес хочет сохранить 21-летнего футболиста в составе.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает Абде Эззалзули в 15 миллионов евро. За «Барселону» марокканец провёл 14 матчей, в которых забил один гол.