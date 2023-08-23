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​Кроос высоко оценил Беллингема

23 Августа 2023 • 14:16 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
1 5.00 X 3.90 2 1.68
25.08 22:30

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о Джуде Беллингеме, который пополнил состав команды в летнее трансферное окно.

«На удивление он хорошо интегрировался за такое короткое время. Я считаю, что для своего возраста он невероятно зрелый – не только морально, но и в футбольном поле. Он всегда чёток в своих действиях, старается использовать свои силы на полную.

В таком возрасте многие люди обычно ещё совершают много технических и тактических ошибок. У него такого не видно», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Джуду Беллингему 20 лет. В «Реал» полузащитник перебрался из дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Джуд Беллингем
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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