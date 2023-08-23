​Кроос высоко оценил Беллингема

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался о Джуде Беллингеме, который пополнил состав команды в летнее трансферное окно.

«На удивление он хорошо интегрировался за такое короткое время. Я считаю, что для своего возраста он невероятно зрелый – не только морально, но и в футбольном поле. Он всегда чёток в своих действиях, старается использовать свои силы на полную.

В таком возрасте многие люди обычно ещё совершают много технических и тактических ошибок. У него такого не видно», - сказал Кроос в подкасте Einfach mal Luppen.

Джуду Беллингему 20 лет. В «Реал» полузащитник перебрался из дортмундской «Боруссии».