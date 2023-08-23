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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Новиков: «Испанский чемпионат Захаряну ближе, чем английский или немецкий»

23 Августа 2023 • 13:59 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
1 4.20 X 3.15 2 2.00
25.08 20:30

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков, который в настоящий момент работает в «Нефтехимике», дал комментарий о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я думаю, что испанский чемпионат Арсену ближе, чем английский или немецкий. В Испании он должен раскрыть свои хорошие качества ещё больше», - сказал Новиков, чьи слова приводит ТАСС.

Дебютировать за «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян может уже в пятничном матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». В клубе сообщили, что работают над оформлением всех необходимых документов.

Отметим, что после двух сыгранных туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» имеет в своём активе два зачётных балла. Команда сыграла вничью с «Жироной» (1:1) и «Сельтой» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Кирилл Новиков Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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