​Новиков: «Испанский чемпионат Захаряну ближе, чем английский или немецкий»

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков, который в настоящий момент работает в «Нефтехимике», дал комментарий о трансфере Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Я думаю, что испанский чемпионат Арсену ближе, чем английский или немецкий. В Испании он должен раскрыть свои хорошие качества ещё больше», - сказал Новиков, чьи слова приводит ТАСС.

Дебютировать за «Реал Сосьедад» 20-летний Захарян может уже в пятничном матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». В клубе сообщили, что работают над оформлением всех необходимых документов.

Отметим, что после двух сыгранных туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» имеет в своём активе два зачётных балла. Команда сыграла вничью с «Жироной» (1:1) и «Сельтой» (1:1).