​В «Реал Сосьедаде» высказались о возможном дебюте Захаряна

Арсен Захарян на днях сменил клубную прописку, перебравшись из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». В прессе появилась информация о том, что клуб Ла Лиги ещё не зарегистрировал 20-летнего полузащитника. На вопрос о ситуации с Захаряном ответили в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

«Наш клуб усердно работает, чтобы он смог сыграть в эту пятницу», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

В пятницу, 25 августа, «Реал Сосьедад» проведёт гостевой матч третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.