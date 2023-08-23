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Экс-игрок «Реал Сосьедада» Идиакес: «Надеюсь, Захарян будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов» эксклюзив

23 Августа 2023 • 12:51 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.00 X 3.90 2 1.68
25.08 22:30

Иньиго Идиакес, бывший игрок «Реал Сосьедад», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход в команду вингера Арсена Захаряна из московского «Динамо».

«К сожалению, я не видел матчей Захаряна, но надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно. Важно, что «Реал Сосьедад» -это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и очень помогают адаптироваться. Это большой плюс, когда молодой игрок приезжает в Испанию. Желаю Захаряну быстро адаптироваться и много выиграть», – сказал Идиакес.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян Иньиго Идиакес
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