Иньиго Идиакес, бывший игрок «Реал Сосьедад», в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал переход в команду вингера Арсена Захаряна из московского «Динамо».

«К сожалению, я не видел матчей Захаряна, но надеюсь, что он будет в таком же порядке, как Карпин и Хохлов, с которыми я играл. Они были сильными футболистами, играть с ними было очень приятно. Важно, что «Реал Сосьедад» -это команда, где о футболисте заботятся с первого дня и очень помогают адаптироваться. Это большой плюс, когда молодой игрок приезжает в Испанию. Желаю Захаряну быстро адаптироваться и много выиграть», – сказал Идиакес.