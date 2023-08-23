Зидан может вернуться в «Реал»

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сохраняет хорошие отношения с руководством «королевского клуба». По информации от журналиста Родры, французский специалист в будущем ещё может вернуться на пост наставника «сливочных».

Источник сообщает, что Зидан сохраняет тёплые отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом, несмотря на то, как француз покинул команду в конце сезона-2020/21.

Напомним, у нынешнего тренера «Реала» Карло Анчелотти в конце сезона заканчивается контракт. Вероятно, итальянца заменит именно Зидан, но у «Реала» также есть вариант с другим бывшим игроком клуба – Хаби Алонсо, который ныне возглавляет леверкузенский «Байер».