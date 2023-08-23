«Лион» согласовывает трансфер полузащитника «Бетиса»

Аргентинский полузащитник Гвидо Родригес, права на которого принадлежат севильскому «Бетису», близок к трансферу во французский чемпионат. По информации журналистов Footmercato, в подписании 29-летнего игрока заинтересован «Лион». Стороны ведут переговоры.

Срок действующего трудового соглашения между Родригесом и «Бетисом» рассчитан до середины 2024 года. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 28 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 44 поединках. Аргентинский футболист записал на свой счет два забитых мяча.