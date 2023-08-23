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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал Захаряна

23 Августа 2023 • 08:14 Комментировать

Российский полузащитник Арсен Захарян до сих пор не зарегистрирован «Реал Сосьедадом» на нынешний сезон чемпионата Испании. Клуб рассчитывает оформить все бумаги в четверг, 24 августа. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

В связи с этим под большим сомнением участие хавбека в ближайшем матче «Реал Сосьедада» против «Лас-Пальмаса». Встреча состоится в пятницу, 25 августа.

Захарян на прошлой неделе перешел в испанский клуб из московского «Динамо». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Между россиянином и «Реал Сосьедадом» подписан долгосрочный контракт на шесть лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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