«Реал Сосьедад» до сих пор не зарегистрировал Захаряна

Российский полузащитник Арсен Захарян до сих пор не зарегистрирован «Реал Сосьедадом» на нынешний сезон чемпионата Испании. Клуб рассчитывает оформить все бумаги в четверг, 24 августа. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

В связи с этим под большим сомнением участие хавбека в ближайшем матче «Реал Сосьедада» против «Лас-Пальмаса». Встреча состоится в пятницу, 25 августа.

Захарян на прошлой неделе перешел в испанский клуб из московского «Динамо». Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. Между россиянином и «Реал Сосьедадом» подписан долгосрочный контракт на шесть лет.