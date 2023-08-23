Мартинес возвращается в общую группу «Барселоны»

Новичок каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес, присоединившийся к «сине-гранатовым» этим летом, в ближайшее время должен вернуться к полноценным тренировкам с командой. Об этом стало известно журналистам Sport.es.

Иньиго присоединился к «Барселоне» в нынешнее трансферное окно, перебравшись из «Атлетика» Бильбао. Он пропустил старт нового сезона из-за повреждения стопы.

32-летний защитник подписал с каталонским грандом двухлетнее трудовое соглашение. Ряды «сине-гранатовых» Мартинес пополнил на правах свободного агента.

Ближайший матч «Барса» сыграет против «Вильярреала» 27 августа.