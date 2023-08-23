«Севилья» рискует потерять Акунью

31-летний защитник Маркос Акунья, выступающий в составе «Севильи», получил травму в поединке стартового тура чемпионата Испании против «Алавеса» (3:4).

По сведениям журналистов газеты Marca, южноамериканец сегодня, 23 августа, пройдет медицинское обследование, после которого будет определена серьезного его повреждения. Из-за травмы может сорваться его переход в бирмингескую «Астон Виллу», которая хочет усилиться Акуньей этим летом.

В прошлом сезоне Маркос принял участие в 45 поединках во всех турнирах, записав на свой счет три забитых мяча и четыре результативные передачи.