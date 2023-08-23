Мбаппе может выступить с заявлением о своём будущем после ближайшего матча «ПСЖ»

Будущее нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе может проясниться в ближайшие дни.

24-летний игрок по-прежнему может как остаться в своём клубе, так и перейти в мадридский «Реал». Руководство парижан не хочет терять суперзвезду без компенсации за трансфер по истечении контракта следующим летом, поэтому одобрит продажу до конца августа, если получит приемлемое предложение. Как докладывает журналист Бруно Саломон, Мбаппе может выступить с заявлением относительно своего будущего после предстоящего домашнего матча «ПСЖ» с «Лансом». Встреча состоится 26 августа в 22:00 по московскому времени.