Хави хочет удержать Эззалзули, но игрок может уйти

Будущее вингера «Барселоны» Абде Эззалзули остаётся неопределённым.

По некоторым данным, «сине-гранатовые» готовы расстаться с марокканцем, чтобы подписать Жоау Фелиша. Согласно информации инсайдера Маттео Моретто, рулевой Хави Эрнандес хотел бы сохранить Эззалзули в составе команды, руководство клуба также не горит желанием продавать 21-летнего футболиста, однако тот готов рассмотреть различные варианты в заключительные дни трансферного периода.

Интерес к Абде Эззалзули приписывается английской «Астон Вилле», немецкому «Байеру» и испанскому «Бетису». Стоимость игрока, по оценке специалистов Transfermarkt, составляет 15 млн евро.