«Барселона» готова вернуться к идее подписания нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

23-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в Каталонии, а руководство «сине-гранатовых» заинтересовано в его приглашении, но пока не может сделать предложение из-за финансовых трудностей клуба. Как информирует издание Sport, «Барселона» предпримет попытку подписания Фелиша в последние дни летнего трансферного окна, если перед этим успеет продать Абде Эззалзули либо Ансу Фати.

«Атлетико» готов отпустить Жоау Фелиша в аренду, если в сделку будет включена возможность последующего выкупа.