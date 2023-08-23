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Стало известно, при каком раскладе «Барселона» попробует подписать Фелиша слухи

23 Августа 2023 • 01:35 Комментировать
Барселона
...
Сельта
24.09 18:00

«Барселона» готова вернуться к идее подписания нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

23-летний игрок хотел бы продолжить карьеру в Каталонии, а руководство «сине-гранатовых» заинтересовано в его приглашении, но пока не может сделать предложение из-за финансовых трудностей клуба. Как информирует издание Sport, «Барселона» предпримет попытку подписания Фелиша в последние дни летнего трансферного окна, если перед этим успеет продать Абде Эззалзули либо Ансу Фати.

«Атлетико» готов отпустить Жоау Фелиша в аренду, если в сделку будет включена возможность последующего выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Ансу Фати Жоау Фелиш Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
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