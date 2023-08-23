Педри хотел бы поиграть в «Кингз Лиг»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри хотел бы поиграть в чемпионате Херарда Пике - «Кингз Лиг». Педри не смущает, что там выступают лишь ветераны футбола.

- Если бы не мои обязательства перед «Барселоной», то я с удовольствием сыграл бы в этой лиге, - цитирует слова каталонского полузащитника издание Sport.es.

Напомним, что именно Педри забил первый гол «Барселоны» в начавшемся сезон, это случилось во втором туре испанского чемпионата против «Кадиса». В следующем, третьем туре Примеры «Барселоне» предстоит непростой выезд в Вильярреал, эта игра состоится двадцать седьмого августа.