Анчелотти вернётся к прежней тактической схеме, если нынешняя не принесёт «Реалу» успеха

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти уже придумал запасной план на текущий сезон.

«Сливочные» используют обновлённую игровую модель на старте текущей кампании – 4-4-2 с ромбом в полузащите. В двух первых матчах Ла Лиги мадридцы одержали две победы, обыграв «Атлетик» Бильбао (2:0) и «Альмерию» (3:1). По информации ESPN, Анчелотти «откатит» команду к прежней формации – 4-3-3, – если нынешний рисунок перестанет приносить результат. При таком раскладе Винисиус Жуниор и Родриго могут вернуться на привычные для себя позиции вингеров, а место центрфорварда, вероятно, займёт Хоселу.