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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски установил личный антирекорд в «Барселоне»

23 Августа 2023 • 00:04 Комментировать
Барселона
2:0
Кадис
окончен

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пока не открыл счёт своим голам в стартовавшем розыгрыше Ла Лиги.

В двух стартовых турах чемпионата Испании коллектив Хави Эрнандеса сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), а затем одолел «Кадис» (2:0). Польский форвард записал себе в актив одну результативную передачу, но так и не поразил ворота соперников сам. Таким образом, как отмечает Marca, Левандовски не забивает уже в четырёх кряду матчах Ла Лиги с учётом прошлого сезона – личный антирекорд 35-летнего игрока с момента переезда в Каталонию.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша испанской лиги с 23 забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Роберт Левандовски
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