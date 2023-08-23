Левандовски установил личный антирекорд в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пока не открыл счёт своим голам в стартовавшем розыгрыше Ла Лиги.

В двух стартовых турах чемпионата Испании коллектив Хави Эрнандеса сыграл вничью с «Хетафе» (0:0), а затем одолел «Кадис» (2:0). Польский форвард записал себе в актив одну результативную передачу, но так и не поразил ворота соперников сам. Таким образом, как отмечает Marca, Левандовски не забивает уже в четырёх кряду матчах Ла Лиги с учётом прошлого сезона – личный антирекорд 35-летнего игрока с момента переезда в Каталонию.

Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша испанской лиги с 23 забитыми голами.