Стало известно, почему Серхи Роберто отказался от переезда в Саудовскую Аравию и МЛС

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто не покинет свой нынешний клуб.

Интерес к новому капитану «сине-гранатовых» проявляли различные представители чемпионата Саудовской Аравии и МЛС, однако испанец не пожелал покидать «Барселону». Согласно сведениям издания Sport, финансовый вопрос не имеет для 31-летнего игрока приоритетного значения – он хочет получать удовольствие от футбола, защищая цвета родного для себя клуба.

Серхи Роберто находится в системе «Барселоны» с 2006 года. Его контракт истекает в 2024 году, но предусматривает возможность автоматического продления ещё на один сезон.