Игрок национальной сборной Дании Томас Дилейни продолжит карьеру бельгийском топ-клубе – брюссельском «Андерлехте». Об этом официально сообщает клубная пресс-служба. Срок арендного соглашения с правом выкупа рассчитан на ближайший сезон.

Напомним, что 31-летний датчанин, успевший ранее сыграть за дортмундскую «Боруссию» и бременский «Вердер» с 2021 года принадлежит «Севилье» и связан с испанским клубом контрактом до лета 2025 года. Минувший сезон хавбек провёл в аренде в клубе Бундеслиги - «Хоффенхайме».

Transfermarkt оценивает датчанина в 2 млн евро.