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«Андерлехт» арендовал игрока сборной Дании официально

22 Августа 2023 • 20:45 Комментировать
Андерлехт
...
Спортинг Шарлеруа
27.08 19:30

Игрок национальной сборной Дании Томас Дилейни продолжит карьеру бельгийском топ-клубе – брюссельском «Андерлехте». Об этом официально сообщает клубная пресс-служба. Срок арендного соглашения с правом выкупа рассчитан на ближайший сезон.

Напомним, что 31-летний датчанин, успевший ранее сыграть за дортмундскую «Боруссию» и бременский «Вердер» с 2021 года принадлежит «Севилье» и связан с испанским клубом контрактом до лета 2025 года. Минувший сезон хавбек провёл в аренде в клубе Бундеслиги - «Хоффенхайме».

Transfermarkt оценивает датчанина в 2 млн евро. 
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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Андерлехт Томас Дилейни трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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АНДЕРЛЕХТ СПОРТИНГ ШАРЛЕРУА
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