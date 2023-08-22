​«Реал» готов отказаться от Мбаппе – названо условие

Трансферная сага с Килианом Мбаппе продолжается. Недавно футболиста восстановили в первой команде «ПСЖ», и он даже может продлить контракт с грандом Лиги 1. При этом вариант с переходом форварда в «Реал» этим летом исключать пока нельзя. Правда, финансовый аппетит чемпионов Франции может помешать сделке.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на El Debate, «Реал» стремится дать понять Мбаппе и его представителям, что клуб готов отказаться от планов по подписанию игрока, если сделку не удастся заключить этим летом или через год.

Как известно, действующий трудовой договор 24-летнего Мбаппе рассчитан до конца июня 2024 года.

​В «Реале» посмеялись над ценником Мбаппе – мадридцы не заплатят больше 175 млн евро

​Раскрыта тайная договорённость между Мбаппе и «ПСЖ»