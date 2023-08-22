В прессе появилась информация о том, что «ПСЖ» готов продать Килиана Мбаппе только за 250 миллионов евро. Как сообщает портал Goal со ссылкой на El Debate, в «Реале» лишь посмеялись над таким ценником игрока. По данным источника, мадридский гранд не заплатит за Мбаппе больше 175 миллионов евро, включая бонусные выплаты. При этом стартовое предложение «сливочных», как ожидается, будет ближе к 130 миллионам евро.

Действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. В СМИ проскакивали сообщения о том, что звёздный нападающий может продлить трудовое соглашение с грандом Лиги 1.

​Раскрыта тайная договорённость между Мбаппе и «ПСЖ»