​Фелиш сохраняет шансы на трансфер в «Барселону»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш ещё сохраняет шансы на переход в «Барселону». Как сообщает журналистка Хелена Кондис, 23-летний португалец может перебраться на «Камп Ноу» в последние дни летнего трансферного окна.

Отмечается, что в последние недели президент «Барселоны» Жоан Лапорта и агент Жорже Мендеш работали над трансфером Жоау Фелиша.

Сам Фелиш недавно говорил о желании оказаться в «Барселоне». В сезоне 2023/2024 португальский нападающий пока что на поле не выходил.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.