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​Фелиш сохраняет шансы на трансфер в «Барселону»

22 Августа 2023 • 17:32 Комментировать

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш ещё сохраняет шансы на переход в «Барселону». Как сообщает журналистка Хелена Кондис, 23-летний португалец может перебраться на «Камп Ноу» в последние дни летнего трансферного окна.

Отмечается, что в последние недели президент «Барселоны» Жоан Лапорта и агент Жорже Мендеш работали над трансфером Жоау Фелиша.

Сам Фелиш недавно говорил о желании оказаться в «Барселоне». В сезоне 2023/2024 португальский нападающий пока что на поле не выходил.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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