Фернандес: «Мечтой Мбаппе всегда был «Реал»

Бывший игрок «ПСЖ» Луис Фернандес поделился мнением о возможном переходе нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан хочет поехать туда. Это ясно. Его мечтой всегда был «Реал». Мы знаем, что с детства он болел за «Реал», — цитирует Фернандеса AS.

Ранее сообщалось, что 24-летний Мбаппе планирует продлить контракт с «ПСЖ». Отмечается, что стороны уже провели переговоры и близки к заключению сделки.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за свой нынешний клуб один матч, в котором забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 180 миллионов евро.