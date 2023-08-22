Стало известно, когда Себальос и Менди вернутся в строй

Сразу два игрока мадридского «Реала» должны вернуться в строй после ближайшей международной паузы. По информации от Marca, полузащитник Дани Себальос и левый защитник Ферлан Менди возобновят тренировки в общей группе после ближайших матчей сборных в сентябре.

Себальос получил свою травму ещё на предсезонной подготовке. То же самое касается Менди, который выбыл из строя в конце июля.

Себальсо под конец прошлого сезона продлил контракт с мадридским «Реалом». Что касается Менди, у француза действует соглашение до лета 2025 года. Руководство было бы не против избавиться от Ферлана, но за игрока пока никто не готов платить большие деньги.