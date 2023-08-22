​Президент «Реал Сосьедада»: «У нас 33 отчёта по Захаряну»

Хокин Аперрибай, который занимает пост президента «Реал Сосьедада», высказался о трансфере полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо».

«Реал Сосьедад» следит за Арсеном с 2019 года. У нас 33 отчёта по игроку. Мы пристально следили за его игрой. Летом 2022-го мы спрашивали про его доступность», - сказал Аперрибай, чьи слова с пресс-конференции приводит на своих страницах sport24.

Президент «Реал Сосьедада» добавил, что после ухода из футбола Давида Сильвы клуб окончательно решил, что команде нужен Арсен Захарян.

Напомним, что Арсен Захарян подписал с «Динамо» контракт, который рассчитан до конца сезона 2028/2029.

Ближайший матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» проведёт 25 августа – против «Лас-Пальмаса» на выезде.