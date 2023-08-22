Алонсо близок к уходу из «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Маркос Алонсо близок к тому, чтобы покинуть свою команду. По информации от журналиста Хави Мигеля, руководство «сине-гранатовых» не хочет регистрировать футболиста из-за его зарплаты.

Источник сообщает, что главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу нравится Алонсо, но наставник понимает, что уход испанца может стать вынужденной мерой для клуба в условиях финансового кризиса.

Сообщается, что Алонсо уже рассматривает варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге. Маркос ранее выступал в Англии за «Болтон», «Сандерленд» и «Челси».