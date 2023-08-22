Новиков: «Очень рассчитываю на то, что в Испании Захарян сделает шаг вперёд»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался о переходе бывшего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

По мнению специалиста, 20-летний футболист обладает всеми качествами для успешных выступлений в Европе.

«Очень рассчитываю на то, что в чемпионате Испании Захарян сделает шаг вперёд. Рядом с партнёрами высокого уровня, играя в Лиге чемпионов, это должно пойти ему на пользу», – приводит слова Новикова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Захарян провёл за «Динамо» пять матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В двух турах чемпионата Испании «Реал Сосьедад» набрал два очка и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой ближайший матч новая команда Захаряна проведёт 25 августа против «Лас-Пальмаса».