Клуб из Саудовской Аравии предложил за Серхи Роберто 15 миллионов евро

Каталонская «Барселона» получила предложение по трансферу своего полузащитника Серхи Роберто, который также способен сыграть на правом фланге обороны. Капитан «сине-гранатовых» заинтересовал неназванный клуб из Саудовской Аравии. По информации от журналиста Давида Бернабеу, за Роберто предлагали 15 миллионов евро.

Сообщается, что клуб отклонил это предложение, так как продажа Серхи не входила в планы. Сам Роберто тоже не горел желанием переезжать в Саудовскую Аравию на данном этапе карьеры. Воспитанник «Барселоны» хочет остаться и отработать свой однолетний контракт до конца.