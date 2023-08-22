​«Барселона» оставила резервистов без еды в обед, чтобы сэкономить

«Барселона» предпринимает шаги, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Как сообщает на своих страницах Relevo, клуб для экономии средств решил отказаться от обедов для футболистов резервной команды.

Раньше футболисты резервной команды завтракали на базе, после чего проводили тренировку. Дальше игроки могли пойти на обед, но он не был обязательным. На второй приём пищи оставались немногие, поэтому «Барселона» посчитала эти расходы неоправданными.

Отмечается, что тренер резервной команды Рафа Маркес предпочитает, чтобы после утренней тренировки футболисты разъезжались по домам и отдыхали именно там перед вторым занятием.