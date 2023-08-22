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Чемпионат Испании. Ла Лига

Амельченко: «Слышал, что Захарян не соблюдает режим, но в Испании соблазнов будет меньше» эксклюзив

22 Августа 2023 • 13:30 Комментировать

Бывший вратарь ФК «Москва» и «Локомотива», нынешний тренер вратарей «Славии» из Мозыря Антон Амельченко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о переходе 20-летнего полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Конечно, это отличный трансфер для Захаряна. Среда в «Реал Сосьедаде» и в чемпионате Испании может дать ему импульс для дальнейшего развития, а то в РПЛ он начал блекнуть. Слышал, что Захарян, возможно, не очень соблюдает режим. Он молодой парень, а в Испании таких соблазнов будет меньше, и это должно пойти ему на пользу.

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Евро-Футбол.Ру,
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