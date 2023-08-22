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«Барселона» не подпишет Фелиша по двум причинам

22 Августа 2023 • 12:37 Комментировать

Трансфер нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша в каталонскую «Барселону» вряд ли состоится, об этом сообщается на страницах газеты Marca.

Причина срыва сделки в том, что главный тренер Хави Эрнандес считает атакующую линию «сине-гранатовых» достаточно укомплектованной. Также оформление сделки затрудняет нежелание Ансу Фати покидать «Барселону». Фелиш рассматривался как раз на его место.

Во второй половине прошлого сезона Жоау выступал на правах аренды за лондонский «Челси». Он принял участие в 16 матчах Премьер-лиги, записав на свой счет четыре забитых мяча. Контракт португальца с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш
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