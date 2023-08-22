Деку уверен, что «Барселона» совершила ошибку, отказавшись от Фреснеды

Спортивный директор «Барселоны» Деку уверен в том, что клуб совершил большую ошибку, отказавшись от подписания правого защитника Ивана Фреснеды из «Вальядолида». Об этом сообщает издание Sport.

Деку выступал главным инициатором трансфера Фреснеды, который этим летом доступен на рынке за отступные в размере 20 миллионов евро. Недавно «Барселона» окончательно отказалась от 18-летнего фуллбека. Причиной этому были как спортивные, так и экономические аспекты.

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес изначально не хотел видеть Фреснеду в своей команде. «Сине-гранатовые» близки к подписанию Жоау Канселу из «Манчестер Сити».