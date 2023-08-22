Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Эззалзули интересен клубам из АПЛ, Серии А и Ла Лиги

22 Августа 2023 • 10:49 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.08 18:30

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззалзули имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры. По информации от инсайдера Херарда Ромеро, марокканский вингер интересен «Бетису», а также клубам из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги.

По сведениям источника, Эззалзули сомневается, что в этом сезоне будет получать стабильную игровую практику в «Барселоне». По этой причине Абде всерьёз задумывается над тем, чтобы покинуть команду Хави Эрнандеса.

Напомним, в прошлом сезоне Абде выступал на правах аренды за «Осасуну», с которой дошёл до финала Кубка Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Барселона Абде Эззалзули трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Августа
14:46 · Испания. Ла Лига
Алонсо близок к уходу из «Барселоны»
14:16 · Испания. Ла Лига
Новиков: «Очень рассчитываю на то, что в Испании Захарян сделает шаг вперёд»
14:00 · Испания. Ла Лига
Клуб из Саудовской Аравии предложил за Серхи Роберто 15 миллионов евро
13:50 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться с «Байером» за Эззалзули
13:49 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» оставила резервистов без еды в обед, чтобы сэкономить
12:57 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Сельта» пытаются решить проблему с трансфером Вейги
12:37 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не подпишет Фелиша по двум причинам
12:13 · Италия. Серия А
Испанский клуб хочет купить нападающего «Ювентуса» Кина
11:55 · Испания. Ла Лига
Деку уверен, что «Барселона» совершила ошибку, отказавшись от Фреснеды
11:46 · Германия. Бундеслига
«Байер» предлагает за Эззалзули 20 миллионов евро
11:05 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Канселу в «Барселону» – вопрос времени
10:54 · Россия. Премьер-лига
Божович: «Думаю, Захарян по качествам не уступает Кварацхелии» 1
10:49 · Испания. Ла Лига
Эззалзули интересен клубам из АПЛ, Серии А и Ла Лиги
10:35 · Испания. Ла Лига
Хави должен подписать с «Барселоной» новый контракт после закрытия трансферного окна
10:29 · Англия. Премьер-лига
Амрабат остаётся в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», но игрок также интересен топ-клубу из Ла Лиги
Все новости
Рекомендуем