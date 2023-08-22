Эззалзули интересен клубам из АПЛ, Серии А и Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» Абде Эззалзули имеет сразу несколько вариантов для продолжения карьеры. По информации от инсайдера Херарда Ромеро, марокканский вингер интересен «Бетису», а также клубам из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги.

По сведениям источника, Эззалзули сомневается, что в этом сезоне будет получать стабильную игровую практику в «Барселоне». По этой причине Абде всерьёз задумывается над тем, чтобы покинуть команду Хави Эрнандеса.

Напомним, в прошлом сезоне Абде выступал на правах аренды за «Осасуну», с которой дошёл до финала Кубка Испании.