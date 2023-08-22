Хави должен подписать с «Барселоной» новый контракт после закрытия трансферного окна

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес скоро должен подписать с клубом новый контракт. По информации от издания Sport, стороны сядут для обсуждения деталей новой сделки после закрытия трансферного окна.

Источник сообщает, что стороны должны достичь соглашения в ближайшее время. Хави сейчас получает довольно маленькую зарплату, но по условиям нового контракта «Барселона» хочет значительно повысить своему тренеру годовой оклад.

Напомним, Хави возглавил «сине-гранатовых» в конце 2021 года и за этот срок выиграл с командой чемпионат Испании. Также тренер помог «Барселоне» выиграть в прошлом сезоне Суперкубок Испании.