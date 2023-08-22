Хави охарактеризовал Гюндогана

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился мнением о полузащитнике команды Илкае Гюндогане. Игрок перешел в стан «сине-гранатовых» из «Манчестер Сити» этим летом.

«Илкай – краеугольный камень нашей команды. У него есть ДНК «Барселоны». Гюндоган не теряет мяч, делает разницу на поле и принимает верные решения. Наш клуб подписал его, чтобы переломить ситуацию», - передает слова специалиста Barca Universal.

Гюгдоган заключил с каталонцами двухлетнее трудовое соглашение, которое рассчитано до конца июня 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний немец сыграл два матча и сделал голевую передачу.