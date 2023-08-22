Украинский тренер: «Цыганков сейчас как Роналду, на его футболках заработают миллионы»

Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о соотечественнике Викторе Цыганкове, выступающем за испанскую «Жирону». Наставник сравнил полузащитника с португальцем Криштиану Роналду.

«Цыганков сейчас как Роналду - за автографами все к нему. На его футболках сейчас будут зарабатывать десятки и сотни миллионов», - передает слова специалиста ua.tribuna.com.

Напомним, что Виктор выступает за «Жирону» с января 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость украинца в 22 миллиона евро.