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Украинский тренер: «Цыганков сейчас как Роналду, на его футболках заработают миллионы»

22 Августа 2023 • 07:32 Комментировать

Украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о соотечественнике Викторе Цыганкове, выступающем за испанскую «Жирону». Наставник сравнил полузащитника с португальцем Криштиану Роналду.

«Цыганков сейчас как Роналду - за автографами все к нему. На его футболках сейчас будут зарабатывать десятки и сотни миллионов», - передает слова специалиста ua.tribuna.com.

Напомним, что Виктор выступает за «Жирону» с января 2023 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость украинца в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кварцяный Жирона Виктор Цыганков
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