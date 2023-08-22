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Мбаппе выбрал между «Реалом» и «ПСЖ»

22 Августа 2023 • 07:26 Комментировать (7)

Звездный форвард Килиан Мбаппе собирается подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ», несмотря на слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

Как информирует The Times, руководство парижского гранда провело переговоры с представителями 24-летнего игрока по этому поводу. Стороны близки к договоренности по новой сделке. Срок действующего контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Килиан стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в чемпионате Франции. Нападающий записал на свой счет 29 забитых мячей и пять результативных передач.

Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой срыва

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (7)
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Misha_diablo_football
22 Августа 2023 в 09:21
похоже что хитрый негр отбил себе самый жирный контракт во всем мире...
One Live
22 Августа 2023 в 09:34
при этом остался в Европе)
InterSan
22 Августа 2023 в 08:37
Второй Неймар - талант есть, да деньги мешают.
One Live
22 Августа 2023 в 09:35
в отличие от Неймара он чемпион мира!
InterSan
22 Августа 2023 в 09:55
В этом - Да. А в плане отношения к игре - время покажет, что может ещё и больше чем Неймар.
One Live
22 Августа 2023 в 10:22
но забивает пока стабильно!
ингерман
22 Августа 2023 в 07:45
ай фсе так как мы и прагнозили.. хе-хе..
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