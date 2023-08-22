Мбаппе выбрал между «Реалом» и «ПСЖ»

Звездный форвард Килиан Мбаппе собирается подписать новое трудовое соглашение с «ПСЖ», несмотря на слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

Как информирует The Times, руководство парижского гранда провело переговоры с представителями 24-летнего игрока по этому поводу. Стороны близки к договоренности по новой сделке. Срок действующего контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом следующего года.

В прошлом сезоне Килиан стал лучшим бомбардиром «ПСЖ» в чемпионате Франции. Нападающий записал на свой счет 29 забитых мячей и пять результативных передач.

Переход Мбаппе в «Реал» под угрозой срыва