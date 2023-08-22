«Райо Вальекано» вырвал победу в матче с «Гранадой»

В чемпионате Испании завершился второй тур матчем «Гранада» - «Райо Вальекано». Соперники играли на равных, но всё решил 4-минутный отрезок ближе к концу поединка. Оскар Валентин едва не вывел гостей вперед, но голкипер здорово сыграл в рамке. Лучший момент у хозяев был на 61-й минуте, Брайан Сарагоса направил мяч в штангу. На 75-й минуте Альваро Гарсия Ривера вывел гостей вперед, а после водопоя гости провели еще одну результативную атаку. Точку поставил Пате Сисс. На последние минуты «Гранада» к тому же осталась вдесятером.

2:0, «Райо» лидирует с «Реалом» и «Валенсией», набрав шесть очков, соперник без зачетных пунктов.