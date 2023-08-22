«Райо Вальекано» вырвал победу в матче с «Гранадой»

В чемпионате Испании завершился второй тур матчем «Гранада» - «Райо Вальекано». Соперники играли на равных, но всё решил 4-минутный отрезок ближе к концу поединка. Оскар Валентин едва не вывел гостей вперед, но голкипер здорово сыграл в рамке. Лучший момент у хозяев был на 61-й минуте, Брайан Сарагоса направил мяч в штангу. На 75-й минуте Альваро Гарсия Ривера вывел гостей вперед, а после водопоя гости провели еще одну результативную атаку. Точку поставил Пате Сисс. На последние минуты «Гранада» к тому же осталась вдесятером.
2:0, «Райо» лидирует с «Реалом» и «Валенсией», набрав шесть очков, соперник без зачетных пунктов.
Протокол игры
|75'Гарсия Альваро Ривера (0:1)
|79'Сисс Пате (0:2)
Феррейра Андре•Санчес Рикард 11'90' (Петрович Ньегош (90') •Рубио Мигель•Микель Игнаси•Нева Карлос•Мелендо Оскар80' (Вильяр Гонсало (80') •Гумбау Херард 50'80' (Дьедиу Фамара (80') •Руис Серхио90' (Переа Альберто (90') •Кальехон Хосе62' (Пуэртас Антонио (62') • 86'Узуни Мюрто•Сарагоса Брайан
Димитриевски Столе•Балью Иван•Лежён Флорьян88' (Бебе Тьягу (88') •Эрнандес Аридане• 50'Эспино Альфонсо•Паласон Иси•Лопес Унаи78' (Сисс Пате (78') •Валентин Оскар•Гарсия Альваро Ривера88' (Мумин Абдул (88') •Нтекья Ранди66' (Де Фрутос Хорхе (66') •Трехо Оскар66' (Рауль де Томас (66')
21 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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