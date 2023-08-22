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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» вырвал победу в матче с «Гранадой»

22 Августа 2023 • 00:30 Комментировать
Гранада
0:2
Райо Вальекано
окончен

В чемпионате Испании завершился второй тур матчем «Гранада» - «Райо Вальекано». Соперники играли на равных, но всё решил 4-минутный отрезок ближе к концу поединка. Оскар Валентин едва не вывел гостей вперед, но голкипер здорово сыграл в рамке. Лучший момент у хозяев был на 61-й минуте, Брайан Сарагоса направил мяч в штангу. На 75-й минуте Альваро Гарсия Ривера вывел гостей вперед, а после водопоя гости провели еще одну результативную атаку. Точку поставил Пате Сисс. На последние минуты «Гранада» к тому же осталась вдесятером.

2:0, «Райо» лидирует с «Реалом» и «Валенсией», набрав шесть очков, соперник без зачетных пунктов.

Протокол игры  
Гранада0:2Райо Вальекано
  75'Гарсия Альваро Ривера (0:1)
  79'Сисс Пате (0:2)
Феррейра АндреСанчес Рикард  11' 90' (Петрович Ньегош ( 90') Рубио МигельМикель ИгнасиНева КарлосМелендо Оскар 80' (Вильяр Гонсало ( 80') Гумбау Херард  50' 80' (Дьедиу Фамара ( 80') Руис Серхио 90' (Переа Альберто ( 90') Кальехон Хосе 62' (Пуэртас Антонио ( 62'  86') Узуни МюртоСарагоса Брайан
Запасные: Адриан Лопес ГарротеМанафа ВилсонРауль ФернандесВиктор ДиасСоро АльбертоБош Мики
Димитриевски СтолеБалью ИванЛежён Флорьян 88' (Бебе Тьягу ( 88') Эрнандес Аридане  50'Эспино АльфонсоПаласон ИсиЛопес Унаи 78' (Сисс Пате ( 78') Валентин ОскарГарсия Альваро Ривера 88' (Мумин Абдул ( 88') Нтекья Ранди 66' (Де Фрутос Хорхе ( 66') Трехо Оскар 66' (Рауль де Томас ( 66')
Запасные: Паскуаль МартинПерес КикеМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниКамелло СерхиоФалькао Радамель
21 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Гранада Райо Вальекано
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