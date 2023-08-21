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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» забила 3 мяча «Алавесу», но проиграла

21 Августа 2023 • 22:07 Комментировать
Алавес
4:3
Севилья
окончен

Во втором туре Ла Лиги встретились неудачники стартового игрового дня, «Алавес» и «Севилья». Пока гости подолгу катали мяч, противник активно бил по воротам и забивал. Уже в дебюте быстрая атака басков привела к удару Луиса Риохи с угла штрафной в дальнюю часть ворот. Тут же после подачи углового Юссеф Эн-Несири неудачно пробил по воротам, но летящий мимо мяч от спину защитника срикошетил в ворота. Эрик Ламела из пределов штрафной зарядил в дальнюю штангу. В конце тайма Риоха не попал в пустой угол ворот, а соперник в контратаке повел, метко пробил Ламела. Тут же Рубен Дуарте почти с 30 метров рикошетом от штанги сравнял счет. После перерыва уже «Алавес» вышел вперед, это Кике Гарсия головой замкнул перевод мяча. Он же вскоре обыграл защитников с голкипером и с острого угла сделал счет 4:2. На 90-й  минуте Рафа Мир сместился  в центр слева и плотно пробил с линии штрафной - 4:3.

«Алавес» набрал три очка, а вот соперник после двух «баранок» находится в зоне вылета.

Протокол игры  
Алавес4:3Севилья
(1:0) Риоха Луис7'  
  15'Абкар Абделькабир (1:1)
  41'Ламела Эрик (1:2)
(2:2) Дуарте Рубен44'  
(3:2) Кике Гарсия54'  
(4:2) Кике Гарсия59'  
  90'Мир Рафа (4:3)
Сивера АнтониоГоросабел Андони  90'Абкар АбделькабирСедлар АлександрДуарте Рубен 87' (Марин Рафа ( 87') Бенавидес Карлос 80' (Бланко Антонио ( 80') Алькаин Чебер 67' (Хави Лопеc ( 67') Гевара АндерГуриди ХонРиоха Луис 87' (Де ла Фуэнте Мигель ( 87') Кике Гарсия 79' (Силла Мамаду ( 79')
Запасные: Альварес ХоседаРеббах АбдеррахманРодригес АдрианМараш НиколаОвоно ХесусСанчес Андер
Дмитрович МаркоНавас ХесусГудель Неманья  62'Салас КикеАкунья Маркос 46' (Педроса Адриа ( 46') Хордан Хоан 75' (Корона Хесус ( 75') Ракитич Иван 46' (Фернандо Режес ( 46') Окампос Лукас 60' (Торрес Оливер ( 60'  90') Сусо Хесус 76' (Мир Рафа ( 76') Ламела ЭрикЭн-Несири Юссеф
Запасные: Арболь МатиасГаттони ФедерикоХуанлу СанчесНюланд ЭрьянГомес Алехандро ПапуБуэно МануСоу Джибрил
21 августа. Стадион "Мендисорроса".

 

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