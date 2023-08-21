«Севилья» забила 3 мяча «Алавесу», но проиграла

Во втором туре Ла Лиги встретились неудачники стартового игрового дня, «Алавес» и «Севилья». Пока гости подолгу катали мяч, противник активно бил по воротам и забивал. Уже в дебюте быстрая атака басков привела к удару Луиса Риохи с угла штрафной в дальнюю часть ворот. Тут же после подачи углового Юссеф Эн-Несири неудачно пробил по воротам, но летящий мимо мяч от спину защитника срикошетил в ворота. Эрик Ламела из пределов штрафной зарядил в дальнюю штангу. В конце тайма Риоха не попал в пустой угол ворот, а соперник в контратаке повел, метко пробил Ламела. Тут же Рубен Дуарте почти с 30 метров рикошетом от штанги сравнял счет. После перерыва уже «Алавес» вышел вперед, это Кике Гарсия головой замкнул перевод мяча. Он же вскоре обыграл защитников с голкипером и с острого угла сделал счет 4:2. На 90-й минуте Рафа Мир сместился в центр слева и плотно пробил с линии штрафной - 4:3.

«Алавес» набрал три очка, а вот соперник после двух «баранок» находится в зоне вылета.