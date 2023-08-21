Защитник «Вальядолида» Иван Фреснеда не перейдёт в «Барселону».

Как сообщает журналист Relevo Алекс Пинтанель, каталонский клуб принял решение отказаться от приглашения 18-летнего испанского футболиста. По информации источника, срыв трансфера связан с финансовыми проблемами «Барселоны». Кроме того, отмечается, что отказ от Фреснеды связан с предстоящим приездом крайнего защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Ранее появилась информация о том, что новый спортивный директор «Барселоны» Деку настаивает на подписании Фреснеды, однако трансфер маловероятен из-за подписания Канселу.