​Де Пауля не будет в Саудовской Аравии

Полузащитника «Атлетико» Родриго де Пауля слухи активно связывают с аравийским «Аль-Ахли» из города Джидда. Тем не менее, 29-летний аргентинский полузащитник не рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Об этом на своих страницах рассказывает испанская Marca.

Отмечается, что «Атлетико» не собирается вести переговоры по трансферу де Пауля. Это возможно только в том случае, если «Аль-Ахли» предложит за хавбека большие деньги – 80-90 миллионов евро.

Стоит сказать, что в конце прошлого года Родриго де Пауль стал чемпионом мира в составе национальной сборной Аргентины.